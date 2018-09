06-09-2018, Redactie - 112Groningen

Spoorwegovergang Scheemda afgesloten voor auto's

Scheemda - Gemeente Oldambt heeft de eerste maatregelen genomen om de spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg in Scheemda te beveiligen. Aanleiding hiervoor is het dodelijke ongeval dat daar op 13 augustus plaatsvond.

Door middel van verschillende verkeersborden is aangegeven dat de weg van en naar de onbeveiligde overgang niet toegankelijk is voor verkeer.

Bebording

Fietsers en landbouwverkeer mogen de overgang nog wel passeren. Ook is er bebording aangebracht die aangeeft dat de weg doodlopend is, als voorbode voor verdere maatregelen. De weg van en naar de overgang, die particulier eigendom is, wordt vooral gebruikt als sluiproute. De nieuwe bebording maakt duidelijk dit niet mag.

Metingen

Voor de controle en het toezicht op het naleven van de bebording, gaat de gemeente meetapparatuur plaatsen. De lussen op het wegdek registreren wat voor soort voertuigen er op welke tijdstippen langs komen. Als de gegevens uit deze metingen bekend zijn, onderzoekt de gemeente of het nodig is om tussentijdse maatregelen te treffen.

Vervolg

Over de verdere maatregelen om de spoorwegovergang te beveiligen, is de gemeente nog in gesprek met ProRail en andere belanghebbenden.