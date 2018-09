07-09-2018, Politie Stadskanaal facebook foto

Getuigen gezocht: Jongen (17) twee keer in rug gestoken

Stadskanaal - Bij een fietsenstalling achter de Hoofdstraat in Stadskanaal is van zaterdag 4 op zondag 5 augustus een 17-jarige jongen uit Musselkanaal door een man twee keer gestoken in zijn rug.