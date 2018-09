07-09-2018, Martin Nuver - 112Groningen

Auto beschoten bij Paddepoel, verdachte aangehouden (Video)

Groningen - Een auto is vrijdagmiddag beschoten bij winkelcentrum Paddepoel. Er is een verdachte aangehouden.

De politie ontving rond half vier een melding van de schietpartij. Een man had op een wegrijdende auto geschoten. De bestuurder van de auto is bij de schietpartij gewond geraakt. De auto is tenminste twee keer geraakt. De ander zijde zag je een uitschot. De kogel ging dwars door de auto heen.

De politie doet onderzoek.

Video op o.a Oogtv