07-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Auto over de kop nabij Kardinge

Groningen - Op de Kardingerweg bij sportcentrum Kardinge is vrijdagavond om 18:35 uur door nog onbekende oorzaak een auto over de kop geslagen nadat deze eerst tegen een paal reed.

De persoon werd in een ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Poort heeft de auto geborgen.