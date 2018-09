07-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto van de weg op de A7

Zuidbroek - Op de A7 tussen Zuidbroek en Sappemeer is vrijdagavond de bestuurder van een auto gewond geraakt bij een ongeluk.

Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Met dank aan www.112hoogezand.nl