08-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Vrachtwagen in de sloot langs de A7 (Video)

Engelbert - Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen is zaterdagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en in de sloot tot stilstand gekomen.

De chauffeur van de wagen is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.