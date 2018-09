08-09-2018, Ingezonden

Ludix bromscooter gestolen

Groningen - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een Ludix scooter met het kenteken FL-900-N gestolen vanaf de Koninginnelaan in de stad. Het gaat om een scooter van een vrouw van 70 jaar.

Hij werd weggenomen uit een schuurtje waarin werd ingebroken. Weet u waar de scooter is bel dan de politie op 09008844 of bel de eigenaar via 0683584703 met tips.