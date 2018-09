09-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Twee fietsers zwaargewond na ongeval (Video)

Groningen - Twee fietsers zijn zaterdagnacht om 00:35 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Bornholmstraat. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door en er werd gelijk Burgernet gestart.

Het gaat om een Volvo V70 in de kleur beige of wit. Vermoedelijk heeft de voorruit grote schade. Ziet u een auto met schade bel dan de politie op 09008844.

In de buurt was een party geweest, veel mensen fietsten terug richting stad omdat het afgelopen was, er waren veel getuigen.