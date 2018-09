10-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Doorijder Rouaanstraat is man(34) uit Utrecht (Video)

Groningen - De politie heeft dankzij een oplettende getuige zondagmorgen de auto gevonden die afgelopen nacht een ernstig verkeersongeluk op de Bornholmstraat veroorzaakte. Twee personen raakten zwaargewond. De bestuurder werd aangehouden.

Getuige

Door de getuige werd aan 112Groningen verteld dat de man net wou overstappen in een andere auto, maar die bestuurder van de auto vluchtte weg toen hij de getuige een foto zag maken. De politie was snel ter plaatse na het bellen van 112. Deze info is niet bevestigd door de politie. De man had vermoedelijk drank op.

Met de auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee fietsers aangereden. De man en vrouw raakten daarbij zwaargewond. De fietsers hadden een festival bezocht en waren op weg terug naar huis.

Update maandag: De verdachte, die afgelopen weekend is gehouden in verband met het verkeersongeval op de Bornholmstraat in Groningen, is een 34-jarige man uit Utrecht

