09-09-2018, redactie

Brandje na werkzaamheden in Warffum

Warffum - Tijdens werkzaamheden aan de Pastorieweg in Warffum is zondagmiddag een kleine brand ontstaan aan een woning. Om 12:00 uur kwam de melding binnen bij de meldkamer in Drachten.

Door snel ingrijpen werd erger voorkomen. Het is nog onbekend hoe groot de schade is.