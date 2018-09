09-09-2018, Melarno Kraan 112Gr. & Gerrie de Groot 112gr.

Auto vliegt over de kop op de N368

Wedde - Een auto is zondagmiddag om 17:45 uur over de kop geslagen op de provinciale weg N368 tussen Wedde en Vlagtwedde. Het gaat om een eenzijdig ongeval.