09-09-2018, Patrock Kroeze 112Gr.

Ouder echtpaar met auto de sloot in

Stitswerd - Een ouder echtpaar belandde zondagmiddag om 16:25 uur met hun auto in een sloot aan de Stitswerderweg bij Stitswerd. De opgeroepen traumahelikopter werd gecanceld. Men was eerst bang dat het echtpaar zou verdrinken.