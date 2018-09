Ze is weer terecht meldt de politie op Twitter. Het gata goed met het meisje. Ze gaan met haar in gesprek nu.

Het sinds zaterdag vermiste 16-jarige meisje is inmiddels terecht. Dankzij uw tips en politieonderzoek hebben we haar in goede gezondheid aangetroffen in de provincie #Groningen. We gaan nu met haar in gesprek en tevens zorgen we er voor dat ze de nodige zorg gaat krijgen.