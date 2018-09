09-09-2018, Politie.nl

Daniëlle Brigitta(16) Neuféglise vermist

Groningen - Wie weet waar de 16-jarige Daniëlle Brigitta Neuféglise is? Ze wordt sinds zaterdag vermist en is voor het laatst gezien op het hoofdstation van Groningen Tips? Bel de politie via 0900-8844