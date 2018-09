10-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brand Kerkstraat Hoogezand (Video)

Hoogezand - In een pand aan de Kerkstraat in Hoogezand heeft maandagochtend korte tijd brand gewoed.

Omdat er in eerste instantie werd gedacht dat er nog mensen in het pand aanwezig waren schaalde de brandweer vrijwel direct op naar middelbrand. De brand was snel onder controle, om het vuur goed te kunnen blussen is een deel van het plafond gesloopt.

De Kerkstraat tussen de Heveapad en de kruispunt was tijdens de brandbestrijding afgesloten voor het verkeer. Er is niemand gewond geraakt.

Zie ook www.112hoogezand.nl