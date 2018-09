10-09-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind video

Gewapende overval op winkel in Groningen (Video)

Groningen - Aan de Meeuwerderweg in Groningen is maandag aan het einde van de middag een biologische winkel overvallen. De overval gebeurde even na half zes.

De politie is op zoek naar de overvaller(s). Er werd gedeigd met een mes. De buit is onbekend. Signalement overvaller: Blanke man. 28 a 30 jaar oud. Lengte onbekend. Hij droeg donkere kleding, een zwart petje & een donkere sweater met daarop de tekst ‘Neophyte’. Hij sprak Nederlands. Heeft u info over de overval of herkent u het signalement, bel ons op 0900-8844.