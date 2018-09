11-09-2018, Patrick Wind 112Gr.

Korte commotie Julianalaan Haren (Video)

Haren - In de Julianalaan in Haren was maandagavond om 22:55 uur kort wat commotie. In de straat stonden ineens drie ambulances en brandweer en politie.

In het pand werd een meting gedaan naar koolmonoxide. Wie de melding heeft gedaan of wat de inhoud van de melding was blijft wat onduidelijk. Het lijkt er nu op dat er niks was aangetroffen. Men keerde terug.