11-09-2018, Persbericht Ziegler

Ziegler levert 12 unieke voertuigen aan Utrecht

Winschoten - Dinsdag 11 september heeft Ziegler Brandweertechniek B.V. twaalf identieke natuurbrandbestrijdingsvoertuigen afgeleverd aan Veiligheidsregio Utrecht.

Deze aflevering komt voort uit de getekende mantelovereenkomst medio 2016, voor de levering van 67 tot 105 brandweervoertuigen onderverdeeld over drie type voertuigen (type 1: Tankautospuit Basis, type 2: Tankautospuit Compact en type 3: Natuurbrandbestrijdingsvoertuig).



De bosbrandbestrijdingsvoertuigen zijn opgebouwd op een Mercedes-Benz chassis, type Unimog U530.



De voertuigspecificaties zijn als volgt:



· Manschappencabine 2+3;

· Ziegler 3-luiks RVS opbouw;

· 3900 mm wielbasis;

· 220 kW;

· Watertank 3.000 liter + 500 liter t.b.v. zelfbescherming;

· Hydraulisch aangedreven Ziegler pomp FPN 10-3000-2H;

· Automatische pompaftap;

· Z-Control bediening;

· Hydraulisch aangedreven LD haspel;

· Self protection systeem met 24V noodbluspomp t.b.v. sprinklers;

· Bumpermonitor Alco APF-2;

· Ademlucht ringleiding;

· Rijdend blussen;

· Hydrostatische rij-aandrijving;

· Twee vast opgestelde dakmonitoren.



Na een roerige periode achter de rug te hebben gehad, kan het management van Ziegler Brandweertechniek met trots zeggen dat Ziegler Brandweertechniek zich weer op de kaart

heeft gezet. Samen met brandweer Nederland zal Ziegler zich inzetten voor de verbetering van de brandveiligheid. Ziegler zal groepsbreed de organisatie verder ontwikkelen om een veelbelovende toekomst voor de Ziegler Groep te creëren.



De orderportefeuille van Ziegler Brandweertechniek is overigens goed gevuld. In de afgelopen maanden zijn tientallen nieuwe voertuigen in opdracht verkregen voor binnen- en buitenlandse klanten.