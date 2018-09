11-09-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer Wagenborgen neemt nieuwe uitruktenu's in ontvangst

Wagenborgen - Dinsdagavond hebben de brandweermannen en vrouw van blusgroep Wagenborgen hun nieuwe uitrukkleding in ontvangst genomen. Brandweer Wagenborgen is het eerste korps in het cluster Eemsdelta die de nieuwe pakken in ontvangst mocht nemen.

Brandweer Groningen verspreidt deze periode de nieuwe uitruktenue's onder al haar 900 brandweermensen in de provincie Groningen.

Veranderingen

De nieuwe uitrukkleding heeft een aantal opvallende verschillen ten opzichte van het oude tenue waaronder de kleurverandering. Daarnaast bestaat het nieuwe tenue uit twee delen: een overall en een overjas. Dit heeft te maken met de verschillende werkzaamheden die de brandweer uitvoert. Het assisteren bij ongelukken kan in een overall, maar voor het blussen van een brand moet de overjas er overheen gedragen worden. Ook is het materiaal van het nieuwe tenue lichter in gewicht, comfortabeler en heeft een betere pasvorm. Veiligheid staat voorop bij de uitvoering van de werkzaamheden door de brandweer; de nieuwe kleding is beter zichtbaar door het reflecterende bovendeel van het tenue.

Uniek traject

De afgelopen twee jaren is Brandweer Groningen bezig geweest om te komen tot een goed en comfortabel pak. In dit traject stonden de brandweermensen als gebruikers centraal. Verschillende tenues zijn door een afvaardiging van de brandweer getest op draagcomfort, gebruik bij werkzaamheden en op hittebestendigheid. “Het nieuwe tenue werd door alle testers als beste beoordeeld”, zegt Arie Smedinga. “We kijken terug op een intensief, maar uniek project.” Komende weken zullen de andere brandweerkorpsen in cluster Eemsdelta hun pakken in ontvangst nemen