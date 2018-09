12-09-2018, Gerrie de Groot & Video Meternieuws.nl

Geen auto te water in Scheemda (Video)

Scheemda - Een melding van een auto te water aan de kanaalweg in Scheemda deed alle hulpverleners naar deze plek uitrukken afgelopen nacht.

De brandweer duikers gingen direct te water om op zoek te gaan naar de auto en eventuele slachtoffers. In de berm was wat straatmeubilair plat gereden en dat voorspelde het ergste.

Echter bleek er geen auto in het kanaal te liggen en was er van een ongeval geen sprake. Dinsdagmiddag was het straatmeubilair namelijk na een ongeval al plat gereden. Bij dit ongeval vielen geen gewonden.