12-09-2018, DitisRoden.nl

Ongeval N372 bij Peize

Peize - Dinsdagmiddag rond 16:30 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden bij de verkeerslichten in Peize op de Roderweg (N372).

Wat er precies was voorgevallen is niet bekend. Wel dat er een auto tegen een wegwijzer was aangereden die op de vluchtheuvel stond.

Er moest een ambulance komen voor een controle van een persoon die lichtgewond was geraakt. De auto die tegen het bord aan is gereden moest door een berger worden weggesleept. Hierdoor ontstond enige oponthoud tijdens het spitsuur op de N372 tussen Roden en Peize.