12-09-2018, Politie.nl

Drie verdachten aangehouden na melding gijzeling

Hoogezand - De politie heeft dinsdagavond drie mannen aangehouden in een woning aan de Staringstraat. Aanleiding was een melding van een man uit Hoogezand die zei dat hij in zijn eigen woning was mishandeld en meegenomen in een auto.