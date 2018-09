12-09-2018, Mark Heikens & Martin Nuver video - 112Groningen

Uitslaande brand in voormalig schoolgebouw (Video)

Weiwerd - Aan de Wierderond in Farmsum/Weiwerd is woensdagavond brand uitgebroken in een leegstaand schoolgebouw. Al snel werd er middelbrand gegeven.

De brandweer is druk bezig de brand, die uitslaand is, te bestrijden. Er is vermoedelijk asbest vrijgekomen. De bluswerkzaamheden nemen nog uren in beslag. Beelden op Tv Noord Dvhn