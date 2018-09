13-09-2018, 112Gr & Dennis Krohne

Auto door brand verwoest in Haren (Video)

Haren - Aan de Onnerweg In Haren stond donderdagmorgen om 09:30 uur door nog onbekende oorzaak een auto in lichterlaaie. De vlammen sloegen al snel uit de auto.

De brandweer van Haren kon niets anders dan de auto afblussen, er was geen redden meer aan. De auto is total loss. Een berger heeft de auto afgesleept. Het gaat vermoedelijk om kortsluiting.