13-09-2018, Tonnie Stam 112Gr.

Gaslekkage Hoofdstraat Nieuwolda

Niewolda - Aan de Hoofdstraat in Nieuwolda was donderdagmorgen om 11:20 uur een gaslek ontstaan door werkzaamheden in de tuin. De brandweer ging op onderzoek uit.

De brandweer deed enkele metingen. Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten. Nader info ontbreekt verder.