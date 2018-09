13-09-2018, Patrick Wind 112Gr.

Paard raakt in sloot Aduarderdiepsterweg

Hoogkerk - Op de Aduarderdiepsterweg raakte donderdagmiddag om 12:20 uur een paard in een sloot in een weiland. Het ging om een sloot midden in een weiland.

Na 1,5 uur lukte het de brandweer van de stad om het paard eruit te takelen.