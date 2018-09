13-09-2018, Tonnie Stam - 112Groningen

Motorrijder ten val in Appingedam

Appingedam - Aan de Woldweg in Appingedam is donderdagmiddag rond 13:00 uur een motorrijder lichtgewond geraakt nadat hij ten val kwam door nog onverklaarbare wijze. Omstanders schoten te hulp.

Zijn motor raakte tevens fors beschadigd door de val. Tijdens het touren ging het ineens mis. Hij werd voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.