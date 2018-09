13-09-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Kettingbotsing op de A7 bij Marum

Marum - Donderdagmiddag heeft er op de A7 ter hoogte van Marum in de richting van Drachten een kettingbotsing plaatsgevonden tussen vijf auto's.

Hoe de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend, mogelijk dat de automobilisten waren afgeleid door het kijken naar de andere rijbaan. Hier stond ook een file als gevolg van een ongeval ter hoogte van Nuis.

Twee automobilisten zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun verwondingen is niks bekend.

Om de hulpverlening hun werk te laten doen, werd de A7 voor geruime tijd afgesloten. Het verkeer richting Friesland werd via de afrit en oprit bij Marum geleid.



Berger Collewijn was met drie bergingsauto's ter plaatse om de ravage op te ruimen.