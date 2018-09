14-09-2018, Meternieuws.nl

Negen lichtgewonden bij brand AZC Ter Apel (Video)

Ter Apel - Bij een korte felle woningbrand op het terrein van het asielzoekscentrum aan de Ter Apelervennen in Ter Apel zijn meerdere personen gewond geraakt.

Rond half drie van donderdag op vrijdagnacht werd de brandweer en trauma helikopter gealarmeerd voor een brand op het AZC terrein waar ook het vertrek centrum is gevestigd. De brandweer had de brand snel onder controle.

Het mobiel medisch team verleende ter plaatse assistentie aan de negen gewonden. Over de oorzaak en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Minimaal drie personen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een anatal anderen werden in een ambulance gecontroleerd.

Tv Noord