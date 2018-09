14-09-2018, redactie

Akkoord over politie-cao

Groningen - Er is een principeakkoord bereikt over de nieuwe politie-cao. De aangekondigde acties gaan daarom niet door dit weekend.

Minister Grapperhaus van Justitie had donderdag ook een kort geding aangespannen tegen de acties. Om 13.15 uur wordt het principe-akkoord toegelicht in een persconferentie.