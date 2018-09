14-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Sint Walburgstraat Groningen

Groningen - Vrijdagmiddag om 12:55 uur kwam de melding binnen bij de Meldkamer Drachten van een ongeval met letsel aan de Sint Walburgstraat in de stad.

Ter plaatse was een scooterrijder en een automobilist in botsing gekomen. De oorzaak daarvan is onbekend. Een verpleegkundige van de ambulancemotor onderzocht de jongeman en liet een ambulance komen om de man te vervoeren naar het UMCG voor behandeling van zijn verwondingen. De Voa deed kort onderzoek.

Oogtv