14-09-2018, Martin Nuver 112Gr.

Politie zoekt automobilist die stopte bij aanrijding Bornholmstraat

Groningen - De politie is op zoek naar een specifieke getuige van een aanrijding op de Bornholmstraat in de nacht van 8 op 9 september. Bij dit ongeluk raakten een man en een vrouw uit de Stad ernstig gewond. De vermoedelijke dader reed door na het ongeluk.

De politie heeft op camerabeelden van een bedrijf gezien dat de bestuurder van een donker gekleurde personenauto na de aanrijding is gestopt. Deze automobilist kwam omstreeks 00:30 uur uit de richting van de stad Groningen. De politie wil graag in contact komen met deze bestuurder. De getuige kan contact opnemen met de politie via het telefoonnummer: 0800- 8844.

De vermoedelijke dader, een 34-jarige man uit Utrecht, schepte de twee festivalgangers van een zebrapad.(Oogtv.nl)