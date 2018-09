14-09-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto in brand na ongeval Tolbert (Update)

Tolbert - Op de Dijkweg in Tolbert is vrijdagavond bij een ongeval een auto door brand verwoest. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.