15-09-2018, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Frituurpan in brand bij Mac Donald`s

Groningen - Bij de Mc Donald’s aan de Westerhaven in de stad heeft zaterdagmorgen om 07:20 uur korte tijd brand gewoed in een frituurpan in de keuken van het bedrijf.

Door snel handelen van het personeel, die meteen de deksel op de pan hadden gedaan, is erger voorkomen. Het vuur was uit toen de brandweer aankwam. Er was middel alarm gegeven, dan komt er een extra tankautospuit bij. De brandweer deed een nacontrole.