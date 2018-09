15-09-2018, Patrick Wind 112Gr.

Balkonbrandje snel uit bij Waterloolaan

Groningen - De brandweer van stad en Haren zijn zaterdagmiddag om 15:10 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de waterloolaan in de stad.

Ter plaatse was er op een balkon van een woning een klein buitenbrandje ontstaan. De brandweer heeft de brand met een straaltje hoge druk bestreden. Hoe het brandje is kunnen ontstaan en wat er precies gebrand heeft is niet bekend.