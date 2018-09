15-09-2018, Annet Vieregge 112Groningen.nl

Autobrand Hofstraat Winschoten

Winschoten - Aan de Hofstraat in Winschoten stond zaterdagavond om 18:30 uur een auto in brand in een garagebox. De oorzaak is nog onduidelijk.

Een bewoner van een huis erachter had gezien dat er ineens veel rook uit de garage kwam en die heeft de auto er snel uit gerold. Deze man voorkwam erger daardoor. De politie doet sporenonderzoek. Een berger heeft de auto geborgen.