16-09-2018, Marc Dol - 112Groningen

Auto botst tegen boom in Stadskanaal

Stadskanaal - Bij een verkeersongeval op de Poststraat in Stadskanaal is zondagochtend iemand gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak botste de automobilist tegen een boom, waarna hij langs de waterkant tot stilstand kwam. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.