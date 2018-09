16-09-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Persoon raakt te water bij Wagenborgen

Wagenborgen - Aan de Scheve Klap in Wagenborgen is zondagmiddag een persoon te water geraakt. Omstanders hebben de persoon uit het water gehaald.

De brandweer werd rond half 2 opgeroepen voor de hulpverlening. Door een onbekende oorzaak is de persoon te water geraakt. Het slachtoffer is in een ambulance op zijn verwondingen gecontroleerd.