16-09-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brand in seniorencomplex Leek blijkt loos alarm

Leek - Een bewoonster van seniorencomplex Vaandrager aan de Samuel Leviestraat in het centrum van Leek dacht zondagavond dat er brand was in de woning. Hierop zijn de hulpdiensten ingeschakeld en met spoed ter plaatse gekomen.

De brandweer vrijwilligers hebben direct een onderzoek gedaan binnen in het complex, echter werd er geen brand aangetroffen. Een ambulance is ter plaatse gekomen en de bewoonster is door het personeel gecontroleerd. De brandweer kon na een grondige inspectie de slangen oprollen en weer retour naar de kazerne.