11 arrestaties bij actieweek tegen hennep en synthetische drugs gestart (Video)

Noord-Nederland - De politie in Noord-Nederland is deze week bezig met een actieweek tegen hennep en synthetische drugs.

Onder andere in Groningen (diverse waaronder Godekenheerd en Noorderspoorsingel), Nij Beets, Winschoten, Finsterwolde(foto Ekamperweg) en Zuidwolde zijn hennepkwekerijen gevonden die worden ontruimd. In een tuin van een buurman bij de Godekenheerd werd een plant uit de voortuin gehaald. Om 12:30 was het al tien keer raak. Zes mensen werden gearresteerd. De hele week gaat men nog invallen doen. Meer arestaties volgen zeker.

Wij waren bij de Godekenheerd in Beijum en Finsterwolde.

Op eerste dag van actieweek #aanpakhennep in Friesland, Groningen en Drenthe 39 adressen bezocht. In Friesland was het vijf keer raak, in Drenthe twee keer en in Groningen zeven keer. In totaal tien keer diefstal van stroom. Tenslotte elf verdachten aangehouden. #morgenverder

