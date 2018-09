17-09-2018, Mark Heikens 112gr.

Getuigen gezocht van buitenbrand Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen heeft maandagochtend even voor negen uur een brand geblust aan de Kopaf in Wagenborgen.

In een bult met gras was brand ontstaan. Met een straal hoge druk had de brandweer het vuur snel onder controle. binnen.

Getuigen

Bij de brand waren aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting. Sporen wijzen daarop. Mocht je informatie hebben over deze brand, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld misdaad Anoniem 0800-7000.