17-09-2018, Meternieuws.nl

Eigenaar uit Bellingwolde komt eindelijk opdagen

Assen/ Bellingwolde - De eigenaar van de auto die op het veemarkterrein bleef staan en waar de bouwvakkers de grondwerkzaamheden omheen verrichten is bekend.

Het is een gezin uit Bellingwolde. Ze waren op vakantie geweest in Spanje meldt rtv Drenthe op hun site. De auto was op de parkeeplek gezet op het veemarktterrein waar vorige week maandag het bouwrijp maken van het terrein startte.

De automobilisten waren geattendeerd op het feit dat deze werkzaamheden na het weekend zouden starten en om hun auto weg te halen. Dat gebeurde ook, maar een wagen bleef staan en de eigenaar was niet te traceren. Uiteindelijk is de auto na twee dagen van het veemarkt terrein gesleept en op en in de buurt op een parkeerplaats neergezet.