18-09-2018, redactie

Tweede hennepdag ook een groot succes

Groningen - Op de tweede dag van de actieweek aanpak hennep heeft de politie tot nu toe 42 locaties bezocht in Noord-Nederland.

In Groningen hebben ze vier kwekerijen ontmanteld waaronder in Opende, Sappemeer , Mudaheerd(in de tuin) en Houwerzijl, in Friesland twee en in Drenthe drie. In totaal vijf verdachten aangehouden.

Maandag werden er ook al zeven kwekerijen opgerold. De politie gaat door en spreekt van een geslaagde actie.