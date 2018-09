18-09-2018, Persbericht

Op zaterdag 22 september en zondag 23 september 2018 geen treinen tussen Groningen-Delfzijl

Groningen-Eemshaven & Zuidhorn - In verband met werkzaamheden rijden er op 22 september tot en met zondag 23 september geen treinen tussen Groningen-Delfzijl, Groningen-Eemshaven en Groningen-Zuidhorn.

Arriva zet op deze trajecten bussen in als vervangend vervoer. De bussen die ingezet worden als vervangend vervoer vertrekken in Groningen op het voorplein van het station bij halte A/B, bij station Zuidhorn vanaf Bushalte Zuidhorn, in Eemshaven nabij de veerbootterminal en op alle andere stations ook op het voorplein.

Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. Voor het vervoer met de vervangende bus heeft de reiziger een geldig vervoersbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een OV-chipkaart, waarmee hij is ingecheckt. In verband met de ruimte in de bus is het meenemen van fietsen helaas niet mogelijk.

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva app, in de reisplanner op www.arriva.nl of via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.).