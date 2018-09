18-09-2018, Patrick Wind 112Gr. & J. Lameris

Tl lamp zorgt voor inzet brandweer Groningen

Groningen - Dinsdagmiddag om 16:38 uur moest de brandweer naar het Winschoterdiep in de stad. In het gebouw van Noorderpoort bleek kortsluiting te zijn in een TL lamp. Het viel allemaal mee.

De brandweer deed een nacontrole. Al snel keerden de brandweerwagens terug naar de kazerne.