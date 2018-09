18-09-2018, DitisRoden.nl

Fors ongeval N372 bij Foxwolde

Foxwolde (Drenthe) - Dinsdagmiddag om ongeveer 16.20 uur is er een forse aanrijding geweest op de kruising bij Foxwolde Dwazziewegen/N372-Noordholt.

Bij de aanrijding waren drie auto's betrokken, waarvan 1 op zijn dak was beland. De schade aan de voertuigen was groot. Over het letsel is niets bekend.