18-09-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brommerrijder komt ten val in Siddeburen

Siddeburen - Op de Oudeweg in Siddeburen is dinsdagavond een brommerrijder ten val gekomen.

Door een nog onbekende oorzaak raakte de brommerrijder ten val en raakte hierbij gewond. De brommerrijder moest voor controle naar het ziekenhuis.