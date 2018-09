19-09-2018, redactie

Overlast scooterrijders en motorrijders

Groningen - Sinds een paar weken worden er meldingen gedaan over scooteroverlast, hardrijdende motorrijders en het rijden op crossmotoren. Dat meldt de politie op haar Facebookpagina.

Dit gebeurt met name in de wijken Beijum en De Hoogte, maar ook Paddepoel en Lewenborg ervaren overlast. Het gaat niet alleen om de overlast maar dit soort gedrag kan ook gevaarlijk zijn voor omwonenden en voor de bestuurder zelf.

De politie doet haar best om de overlast zoveel mogelijk weg te nemen. Sinds de meldingen wordt er extra in de wijken gesurveilleerd en zijn/worden er extra controles gehouden. Ook is de wijkagent extra alert op deze overlast. Maar ze kunnen dit niet alleen. Daarbij hebben ze u nodig. Blijf vooral uw meldingen doorgeven via 0900-8844. Heeft u ons met spoed nodig omdat er sprake is van een noodgeval bel dan met 1 1 2.

Mocht u tips hebben over de overlastpleger, bijvoorbeeld een naam, adres of een kenteken oid) laat de politie dat weten!

Mocht u liever anoniem melden, dan kan dat via "M", 0800-7000. Natuurlijk kunt u zich ook melden op het dichtstbijzijnde politiebureau of uw wijkagent aanspreken.