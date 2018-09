19-09-2018, Joey Lameris 112Gr.

Ongeval letsel Gratamastraat Groningen

Groningen - Woensdagmorgen om 11:15 uur heeft er een onegval plaatsgevonden op de Gratamastraat/ Korreweg in de stad.

Door vermoedelijk een voorrangsfout botsten de twee tegen elkaar aan. De motorrijder kwam met de schrik vrij en had alleen last van zijn hand. De auto is afgesleept .