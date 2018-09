19-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Ongeluk met drie voertuigen op de A7

Sappemeer - Woensdagmiddag om 13.23 uur moest de brandweer van Hoogezand met spoed uitrukken naar de A7 tussen Hoogezand en Sappemeer voor een verkeersongeval.

Door een nog onbekende oorzaak botste net na de invoegstrook drie voertuigen waaronder een aangepaste rolstoelbus op elkaar. Of er bij het ongeval iemand gewond is geraakt is niet bekend.